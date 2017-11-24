США і Південна Корея у грудні проведуть військово-повітряні навчання

Сполучені Штати і Південна Корея наступного місяця мають намір провести широкомасштабні навчання військово-повітряних сил, повідомили 24 листопада офіційні особи обох країн.

Навчання Vigilant Ace, заплановані на 4-8 грудня, – це регулярні тренування, які проводиться двома країнами, однак вони проводяться в умовах напруженості стосовно ядерної програми Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп, який публічно сперечався з режимом Північної Кореї Кім Чен Ина, сказав, що Вашингтон проводить «кампанію максимального тиску» щодо ізоляції Пхеньяну.

Американські військові повідомили у своїй заяві, що приблизно 12 тисяч американських військовослужбовців братимуть участь у навчаннях разом з південнокорейськими військами, а 230 літаків будуть здійснювати польоти з восьми південнокорейських та американських військових об’єктів.

«Це реалістичні повітряні бойові тренування призначені для посилення оперативної співпраці між військами Республіки Корея і США та для підвищення боєздатності обох країн», – сказано в повідомленні.

Північна Корея регулярно засуджує такі навчання, називаючи їх підготовкою до війни.

Цього року Пхеньян провів низку ракетних випробувань, в тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, які, як підозрюють, становлять загрозу для Америки.