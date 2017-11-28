Північна Корея запустила балістичну ракету – південнокорейські ЗМІ

Північна Корея запустила балістичну ракету, повідомило 28 листопада південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Згодом Пентагон повідомив, що зафіксував «ймовірний» запуск ракети з КНДР.

Із посиланням на південнокорейського начальника Генштабу Yonhap повідомило, що ракета була запущена у «східному напрямку».

Про технічні характеристики ракети поки що немає інформації. Невідомо також, яку відстань пролетіла ракета і чи пролетіла вона над територією Японії, як інші балістичні ракети, запущені раніше цього року.

В останні тижні Пхеньян неодноразово погрожував продовженням ракетних випробувань.

Впродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив шостий ядерний вибух, що викликало критику і занепокоєння у світі.