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28 Листопад 2017, Київ 21:42
Новини | Міжнародні

Північна Корея запустила балістичну ракету – південнокорейські ЗМІ

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігає за запуском балістичної ракети, вересень 2017 року

Північна Корея запустила балістичну ракету, повідомило 28 листопада південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Згодом Пентагон повідомив, що зафіксував «ймовірний» запуск ракети з КНДР.

Із посиланням на південнокорейського начальника Генштабу Yonhap повідомило, що ракета була запущена у «східному напрямку».

Про технічні характеристики ракети поки що немає інформації. Невідомо також, яку відстань пролетіла ракета і чи пролетіла вона над територією Японії, як інші балістичні ракети, запущені раніше цього року.

В останні тижні Пхеньян неодноразово погрожував продовженням ракетних випробувань.

Впродовж останніх місяців Пхеньян провів кілька випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і здійснив шостий ядерний вибух, що викликало критику і занепокоєння у світі.

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