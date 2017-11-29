29 листопада Збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з Північною Кореєю – двадцятихвилинне комбіноване тренування армії, військово-морських та військово-повітряних сил поблизу кордону з КНДР у Східному морі. У навчаннях взяли участь ракетний підрозділ, корабель ВМС з системою «Іджис» і винищувач KF-16, кожен з яких здійснив пуск ракет у напрямку ймовірної цілі з урахуванням відстані до місця, звідки була запущена ракета Північної Кореї. 28 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, повідомило південнокорейське новинне агентство «Йонхап».