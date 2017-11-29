КНДР стверджує, що її нова ракета здатна долетіти до Вашингтона

Північна Корея оголосила в середу про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) нового типу, здатної долетіти до будь-якої точки материкової частини США, включаючи Вашингтон.



У повідомленні, переданому державним телебаченням КНДР, говорилося, що нова потужна ракета досягла висоти приблизно 4 475 кілометрів, що в 10 разів вище за орбіту Міжнародної космічної станції і пролетіла 950 кілометрів за час 53-хвилинного польоту.



Спостерігаючи за успішним запуском МБР нового типу, Hwasong-15, північнокорейський лідер Кім Чен Ин з гордістю оголосив, що його країна здійснила велике історичне завдання формування державних ядерних сил і створення ракетної держави, йдеться в заяві, зачитаній телеведучим.



У заяві Північна Корея охарактеризувала себе як «відповідальну ядерну державу», але попередила, що її стратегічні озброєння створюються для захисту її суверенітету і територіальної цілісності від «політики ядерного шантажу і ядерних загроз, яку ведуть імперіалісти США».



«Ми з цим розберемося», – відреагував на запуск президент США Дональд Трамп.



«Це та ситуація, з якою ми можемо впоратися», – сказав президент журналістам у Білому домі, не вдаючись у деталі.



При цьому він зазначив, що підхід США до Північної Кореї залишається незмінним.



Міністр оборони Джим Маттіс зазначив, що ця ракета летіла довше і піднялася вище від усіх попередніх ракет, запущених Північною Кореєю. Він назвав запуск частиною роботи Пхеньяна зі створення ракет, які можуть «загрожувати будь-якому місці в світі».



Маттіс заявив, що Північна Корея становить небезпеку для миру в усьому світі.



За попередніми оцінками Пентагону, ракета була запущена з району Сан-Ні на північ від Пхеньяна. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів, після чого впала в Японському морі, у виключній економічній зоні Японії, яка є суверенною японською територією.



Союз стурбованих учених заявив, що якщо оцінки Пентагону вірні, то ракета має достатню дальність, щоб завдати удару по будь-якій точці континентальних США, включаючи Вашингтон. У той же час в організації зазначили, що така ракета не здатна нести ядерну боєголовку, оскільки зброя буде занадто важкою.



Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав провести екстрене засідання Ради безпеки ООН і пообіцяв захищати японський народ.



«Ми ніколи не погодимося з цим насильством і заявляємо рішучий протест Північній Кореї», – заявив Абе журналістам.



Рада безпеки ООН підтвердила, що збереться на засідання о 16:00 в середу (00:00 в ніч з середи на четвер за київським часом).



Трамп і Абе обговорили ситуацію по телефону. Як повідомили в Білому домі, обидва лідери погодилися, що дії Північної Кореї підривають безпеку КНДР і ведуть до її подальшої ізоляції від міжнародного співтовариства.



Трамп також поговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, який, як і Трамп, заявив, що запуски північнокорейських ракет становлять загрозу не тільки Кореї і США, але і всьому світу.



Це було перше випробування північнокорейської ракети з вересня і перше після того, як США внесли КНДР в список держав-спонсорів тероризму.