США закликають Китай і Росію до дій після нового ракетного випробування КНДР

Сполучені Штати закликали Китай та Росію вдатися до «прямих дій» щодо Північної Кореї після того, як ця країна запустила 15 вересня другу балістичну ракету, що пролетіла над Японією.

«Китай постачає до Північної Кореї більшу частину її нафти. Росія є найбільшим роботодавцем для примусової праці північнокорейців. Китай і Росія мають вказати на свою нетерпимість до цих безрозсудних запусків ракет, вживши власних прямих дій», – заявив держсекретар Рекс Тіллерсон.

Рада безпеки ООН призначила позачергове засідання через останній запуск ракети.

Запущена 15 вересня ракета впала в Тихий океан після польоту над північним островом Японії Хоккайдо.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що ракета пролетіла близько 3700 кілометрів і досягла максимальної висоти 770 кілометрів, це найдовша траєкторія за всю історію пусків КНДР. Пентагон заявив, що ця балістична ракета середнього радіусу дії не становила загрози для Північної Америки чи Гуаму. В Японії пуск ракети призвів до роботи сирен та попереджувальних повідомлень, «це змусило мільйони японців ховатися», заявив міністр оборони США Джеймс Маттіс.

У липні Пхеньян провів чергове випробування балістичної ракети. Згідно з оцінкою японської влади, після 40 хвилин польоту ракета впала в Японське море.

У вересні влада Північної Кореї заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом.