Дональд Трамп сподівається зупинити Північну Корею шляхом переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не виключає застосування військової сили для припинення ракетної і ядерної програм Північної Кореї, однак він сподівається, що йому вдасться домогтися результату в ході переговорів.

Відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Вашингтоні після завершення переговорів з еміром Кувейту, глава Білого дому заявив, що це був би «дуже важкий день», але американські збройні сили здатні виконати таке завдання, якщо це буде необхідно.

Він додав, що, «на відміну від своїх попередників», не збирається розкривати подробиць зовнішньополітичної стратегії США щодо КНДР, але сподівається, що йому вдасться домогтися результату в ході переговорів.

«Північна Корея поводить себе погано, і її потрібно зупинити», – сказав президент США.

Раніше у четвер у столиці Естонії Таллінні, на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу також ішлося про необхідність виробити спільну позицію щодо дій Північної Кореї, яка – всупереч міжнародним заборонам і чинним резолюціям Ради безпеки ООН – далі проводить нові випробування ядерних боєзарядів і балістичних ракет.

На думку Верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні, необхідно «працювати найближчими днями для посилення економічного тиску, у тому числі з новими автономними санкціями ЄС і залишаючи дипломатичний та політичний шляхи відкритими».

Причиною ініціатив щодо посилення санкцій є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН.

Проти такого кроку нині виступають Росія та Китай.