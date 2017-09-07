Таємничі вчені і воднева бомба. Хто створює ядерну зброю для Північної Кореї?

Двоє вчених, які потрапили на спільне фото з Кім Чен Ином перед випробуванням ядерної зброї минулої неділі, відіграли ключову роль у створенні найпотужнішої зброї масового ураження для Північної Кореї – принаймні в цьому впевнені експерти, опитані агентством Reuters.

У неділю КНДР провела шосте випробування ядерного заряду рекордної для країни потужності – 100 кілотонн. Японські експерти оцінили потужність бомби в 160 кілотонн. Фахівці припустили, що Північна Корея або вже розробила водневу бомбу, або дуже близька до цього.

Селфі на тлі бомби

За кілька годин до вибуху офіційне північнокорейське агентство ЦТАК опублікувало кілька кадрів. На фотографіях лідер Північної Кореї дає якісь вказівки (це традиційна композиція для фото за участю Кім Чен Ина – ред.). А поруч з ним стоять Рі Хонг Соп, очільник Інституту ядерних озброєнь Північної Кореї, і Хонг Сунг Му, заступник керівника відділу боєприпасів правлячої Трудової партії Кореї.

Експерти з Північної Кореї впевнені, що двоє вчених на фото – головні фахівці з озброєння, які відповідають за виконання завдання лідера КНДР – розробити міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), здатну доставити ядерну боєголовку до материкової території Сполучених Штатів.

Попередні керівники КНДР Кім Чен Ір і Кім Ір Сен воліли, щоб програмами озброєння займалися невеликі робочі групи і менеджери середньої ланки. Їхній 33-річний спадкоємець особисто стежить за роботою цих вчених, запевняють експерти. Лідер Північної Кореї частіше зустрічається з розробниками озброєння на офіційних заходах, а також бере участь у випробуваннях і проводить польові інспекції.

«Виглядає так, що Хонг [Сун Му] керує програмою розробки ядерної зброї як високопоставлений представник партії, а Рі [Хонг Соп] відповідає за випробування ядерної зброї (такої як воднева бомба) на технічному рівні», – говорить Йанг Му Джін, професор університету з вивчення Північної Кореї в Сеулі.

Офіційні представники Північної Кореї не коментують тему розробки ядерної зброї.

Найближче оточення

Ці двоє вчених різко посилили свій вплив у північнокорейській еліті – паралельно з успіхами програми розробки зброї, якою керує Кім Чен Ин. До такого висновку агентство Reuters дійшло, вивчивши державні ЗМІ Північної Кореї.

У січні 2016 року обидва вчених були номер один і номер два в списку нагороджених медалями. Нагороди з нагоди четвертого випробування ядерної бомби вручав особисто Кім Чен Ин, церемонію транслювало державне телебачення.

Два місяці по тому вчені супроводжували усміхненого північнокорейського лідера, який оглядав сферу сріблястого кольору: в КНДР стверджували, що це ядерна боєголовка, розміри якої дозволяють встановити її на МБР.

До групи технократів також входять троє фахівців з ракетних технологій. Вони супроводжували Кім Чен Ина під час ключових випробувань ракет, зокрема в червні (тоді КНДР запустила дві МБР, здатні досягти материкової частини США).

Експерти вважають, що більш неформальний (порівняно з попередниками) підхід Кім Чен Ина дозволив вченим користуватися особистими зв'язками з лідером, що позитивно позначилося на швидкості розробки ракет і ядерної зброї.

«Своєю поведінкою Кім Чен Ин хоче показати, що ці люди наближені до нього», – говорить експерт з північнокорейської еліти Майкл Медден, посилаючись на часті спільні появи лідера КНДР в компанії людей, які відповідають за розробку зброї.

«Можна припустити, що вчені досягають величезних успіхів у своїй галузі, і тим самим роблять Кім Чен Ина успішним лідером Північної Кореї», – додає експерт.

Вчені, які відповідають за розробку ракет і ядерної бомби для Північної Кореї внесені в «чорні списки» ООН, США і Південної Кореї. Організація об'єднаних націй додала Рі Хонг Сопа в список персон, які потрапили під санкції, як учасника «виробництва збройового плутонію», експертна група ООН цього року відзначила «ключову роль Хонг Сун Му в ядерній програмі КНДР», і також рекомендувала додати його в список санкцій.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Натоящее время»