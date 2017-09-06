Президент Росії Володимир Путін застерігає від спроб «загнати Північну Корею в кут» щодо її ядерної і ракетної програм.

Путін виступав 6 вересня після зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у кулуарах Східно-економічного форуму, організованого Росією у Владивостоці.

Путін вкотре засудив шосте і найбільше ядерне випробування Північної Кореї, заявивши, що Росія не визнає ядерний статус КНДР.

«Ракетна і ядерна програма Пхеньяна є грубим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, підриває режим нерозповсюдження і створює загрози для безпеки північно-східної Азії», – сказав Путін на спільній прес-конференції з президентом Південної Кореї.

Президент Росії також підтвердив небажання запроваджувати подальші санкції проти Північної Кореї і сказав, що неможливо вирішити проблему Корейського півострова тільки санкціями і тиском. За його словами, необхідно «зберігати спокій, як ніколи, і уникати кроків, які можуть посилити напруженість».

Офіс південнокорейського президента повідомив, що Мун закликав Путіна підтримати принаймні запровадження міжнародних санкцій, які будуть блокувати поставки нафти в Північну Корею. Однак, як повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, лідери Росії і Південної Кореї розійшлися в думках з питання припинення поставок нафти і нафтопродуктів у КНДР.

Росія часто поєднує критику дій Північної Кореї із закликами до США, Південної Кореї та Японії утримуватися від будь-яких кроків, що можуть посилити напруженість або спровокувати Пхеньян, зв’язки якого з Москвою набагато тепліші, ніж із Вашингтоном.

Нещодавно посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що «Північна Корея напрошується на війну». На спеціальному засіданні ООН, скликаному після ядерного випробування, проведеного КНДР, Гейлі звернулась з пропозицією до Ради Безпеки ООН втілити якомога потужніші санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє ядерне випробування.

Міністерство оборони Південної Кореї 4 вересня заявило, що має дані про підготовку Північною Кореєю імовірних нових запусків міжконтинентальних балістичних ракет після нещодавніх випробувань нею ядерної зброї.

Вранці 3 вересня сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Багато країн і міжнародних об’єднань засудили це північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Минулого тижня Північна Корея здійснила запуск, ймовірно, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. Після того пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій.

І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.