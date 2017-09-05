Рада безпеки ООН хоче посилити санкції проти КНДР: чи підтримають їх Росія і Китай? Хто живе у «Вейшнорії», з якою збирається воювати Путін під час навчань у Білорусі? Чому дорожчає борщ в Україні?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко, аналітик Інституту світової політики Микола Белесков; військовий експерт, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава; виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник центру «Інфо-Шувар» Тетяна Гетьман.