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05 Вересень 2017, Київ 06:38
Новини | Політика

Рада безпеки ООН хоче посилити санкції проти КНДР: чи підтримають їх Росія і Китай?

Рада безпеки ООН хоче посилити санкції проти КНДР: чи підтримають їх Росія і Китай? Хто живе у «Вейшнорії», з якою збирається воювати Путін під час навчань у Білорусі? Чому дорожчає борщ в Україні?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко, аналітик Інституту світової політики Микола Белесков; військовий експерт, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава; виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник центру «Інфо-Шувар» Тетяна Гетьман.

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