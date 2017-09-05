Путін: посилення санкцій проти КНДР буде «марним»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що посилення санкцій проти Північної Кореї буде «марним і неефективним». Після саміту країн БРІКС у Китаї Путін також розкритикував «військову істерію» після чергового ядерного випробування КНДР і заявив, що це може призвести до «глобальної катастрофи».

За словами Путіна, Росія засуджує дії Північної Кореї як «провокативні».

Водночас він висловив переконання, що КНДР відмовиться від ядерної програми, тільки якщо буде відчувати себе в безпеці. «Вони траву їстимуть, але не відмовляться від цієї програми, якщо не будуть відчувати себе в безпеці», – заявив російський президент.

Росія часто поєднує критику дій Північної Кореї із закликами до США, Південної Кореї та Японії утримуватися від будь-яких кроків, що можуть посилити напруженість або спровокувати Пхеньян, зв’язки якого з Москвою набагато тепліші, ніж із Вашингтоном.

Напередодні посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що «Північна Корея напрошується на війну». На спеціальному засіданні ООН, скликаному після ядерного випробування, проведеного КНДР, Гейлі звернулась з пропозицією до Ради Безпеки ООН втілити якомога потужніші санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє ядерне випробування.

Міністерство оборони Південної Кореї 4 вересня заявило, що має дані про підготовку Північною Кореєю імовірних нових запусків міжконтинентальних балістичних ракет після нещодавніх випробувань нею ядерної зброї.

Вранці 3 вересня сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Багато країн і міжнародних об’єднань засудили це північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Минулого тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. Після того пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.

І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.