США заявили про план розробити проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї

Сполучені Штати Америки заявили про план розробити проект нової резолюції Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї вже цього тижня, щоб наступного тижня він міг піти на голосування.

Виступаючи на терміновому засіданні Ради безпеки, скликаному після нового північнокорейського ядерного випробування, постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила: «Досить – це досить. Війни США ніколи не прагнули. Ми не хочемо її й зараз. Але терпіння нашої країни не безмежне».

Вона закликала Раду безпеки вжити щонайсуворіших заходів, щоб стримати Північну Корею від подальших кроків у її ядерній програмі. За її словами, США цього тижня проведуть переговори щодо проекту резолюції, і заявила, що Пхеньян своїм останнім наразі випробуванням «дав ляпаса всім».

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин «напрошується на війну», сказала представник США. За її словами, «настав час використати всі дипломатичні засоби, перш ніж буде пізно».

Інші західні члени Ради безпеки теж закликали до суворіших санкцій щодо Північної Кореї.

Представник Росії в ООН Василь Небензя у своєму виступі повторив раніше висловлену позицію Кремля: північнокорейське випробування засвідчило, що «мир у регіоні перебуває в серйозній небезпеці», але воєнного вирішення кризи не існує. «Вкрай необхідно зберігати спокій і стриманість і утримуватися від дій, що можуть посилити напруженість», – сказав він.

За словами представника Росії, також практично вичерпані можливості чинити тиск на Пхеньян санкціями, тому необхідно «повернутися до діалогу і переговорів».

Також до дипломатичних кроків закликав представник Китаю в ООН Лю Цзєї. За його словами, Пекін не допустить хаосу і війни на Корейському півострові, і питання має бути вирішене мирним шляхом.

Раніше в понеділок Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що має дані про підготовку Північною Кореєю імовірних нових запусків міжконтинентальних балістичних ракет після нещодавніх випробувань нею ядерної зброї.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Багато країн і міжнародних об’єднань засудили це північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Минулого тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. Після того пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.

І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.