Південна Корея заявила про наміри КНДР проводити нові ракетні випробування

Південна Корея заявляє, що має свідчення про підготовку КНДР нових запусків, ймовірно, міжконтинентальних балістичних ракет після нещодавніх випробувань нею ядерної зброї.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що має намір тимчасово розгорнути ще чотири протиракетні пускові установки на додачу до тих двох, що вже розміщені поблизу Сондзю, а також поінформувало про намір США розмістити атомний авіаносець поблизу Корейського півострова.

Військові Південної Кореї повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби. За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши «призначені цілі в Японському морі».

Вже й без цього висока напруженість на Корейському півострові зросла після того, як Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників «з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей».

4 вересня Рада Безпеки ООН має намір провести позачергове засідання, щоб обговорити його відповідь на випробування. Його скликають на прохання США, Японії, Великої Британії, Франції і Південної Кореї.

Раніше в неділю багато країн і міжнародних об’єднань уже засудили північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.

Тим часом, як Росія, так і Китай, головний економічний партнер Пхеньяну, 4 вересня підтвердили, що будь-яке врегулювання кризи може відбутися лише через переговори. МЗС Китаю заявило, що висловило Північній Кореї дипломатичний протест.

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев прибув до Сеула для обговорення питань безпеки.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну активність в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.

Раніше цього ж тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.

Після останнього наразі ракетного пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.