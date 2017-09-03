В ООН засудили термоядерне випробування Північної Кореї і скликають засідання Ради безпеки

В Організації Об’єднаних Націй засудили влаштований Північною Кореєю підземний термоядерний вибух, що, як заявив Пхеньян, став успішним випробуванням водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету, і скликають засідання Ради безпеки ООН.

Як заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, це випробування «глибоко дестабілізує регіональну безпеку». Він закликав керівництво Північної Кореї припинити такі дії, повідомив речник генсекретаря.

У зв’язку з цим на понеділок призначили засідання Ради безпеки ООН. Його скликають на прохання США, Японії, Великої Британії, Франції і Південної Кореї.

Раніше в неділю багато країн і міжнародних об’єднань уже засудили північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції. ЄС і США заявили про готовність до нових власних санкцій щодо Північної Кореї.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.

Раніше цього ж тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.

Після останнього наразі ракетного пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.