США і ЄС висловили готовність до нових санкцій щодо Північної Кореї після термоядерного вибуху

Сполучені Штати Америки і Європейський союз висловили готовність запровадити нові, значно суворіші санкції щодо Північної Кореї після влаштованого нею підземного термоядерного вибуху, що, як заявив Пхеньян, став успішним випробуванням водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.

Президент США Дональд Трамп, зокрема, написав у твітері, що Вашингтон, серед інших кроків у відповідь, розглядає можливість зупиняти всі торговельні відносини з будь-якою країною, яка вестиме справи з Північною Кореєю.

У ЄС теж заявили, що готові посилити свою політику санкцій щодо Пхеньяна. При цьому президент Європейської ради Дональд Туск, який виступив із цією заявою, також закликав Раду безпеки ООН схвалити нові санкції ООН щодо Північної Кореї і «виявити більшу рішучість» задля досягнення мирного звільнення Корейського півострова від ядерної зброї.

Пхеньян він закликав поновити діалог щодо його програм ядерної зброї і балістичних ракет без ніяких попередніх умов. «Ставки стають надто високі», – заявив Туск.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. З засудженням цього виступили багато країн і міжнародних об’єднань, частина з них також закликала до нових санкцій щодо Північної Кореї.

Раніше цього ж тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.

Після останнього наразі ракетного пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше.