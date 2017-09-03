Голова ОБСЄ засудив ядерні випробування Північної Кореї та закликав Раду безпеки ООН до швидкої реакції

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї. Про це він написав у мікроблозі у Twitter.

«Категорично засуджую ядерне випробування КНДР. Це є не тільки чітким порушенням міжнародних зобов`язань Північної Кореї, а й безрозсудним і безвідповідальним вчинком під час підвищеної напруженості на Корейському півострові», – зазначив він.



«КНДР має припинити односторонні провокації та повернутись до переговорів. Закликаю Раду безпеки ООН до швидкої реакції», – наголосив Курц.



Влада Північної Кореї 3 вересня оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби.

Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

У зв`язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна «абсолютно неприйнятними».

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Північну Корею припинити свої «неправильні» дії та закликало країну поважати резолюції Ради безпеки ООН.

Росія заявила, що ядерне випробування «заслуговує найсильнішого осуду» та закликала всі зацікавлені сторони «негайно повернутися до діалогу».

Президент Франції Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту до «дуже твердої» відповіді на «останню провокацію» в Північній Кореї.

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці 3 вересня зафіксували два землетруси потужністю 5,6 та 4,6 балів поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, потужність землетрусу могла становити до 6,3 балів.

Напруженість між Пхеньяном та багатьма світовими державами, особливо Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю, зберігається протягом багатьох років.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що розглядаються «всі варіанти», відповідаючи на запитання про реагування на ракетні випробування Північної Кореї. 30 серпня він зауважив у мережі Twitter, що «розмови не є відповіддю» у справах із Пхеньяном.

Японія наполегливо закликає запровадити нові санкції проти КНДР після того, як раніше цього тижня північнокорейські військові запустили над японською територією здатну нести ядерну боєголовку ракету.

Рада безпеки ООН раніше схвалила нові жорсткі економічні санкції проти Пхеньяна, це сталося після попередніх випробувань таких балістичних ракет. 29 серпня на позачерговому засіданні цей орган ООН назвав останній пуск ракети «обурливим», але не вимагав нових санкцій.

Пхеньян проводить ядерні випробування з 2006 року, порушуючи резолюцію Організації Об'єднаних Націй.