Трамп: розглядаються «всі варіанти» відповіді на проліт ракети КНДР над Японією

Президент США Дональд Трамп заявляє, що розглядаються «всі варіанти» відповіді на запуск Північною Кореєю ракет над Японією.

У своїй заяві 29 серпня Трамп наголосив, що Пхеньян «продемонстрував неповагу до своїх сусідів, усіх членів Організації Об’єднаних Націй і мінімальних стандартів прийнятної міжнародної поведінки».

Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією. Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами біля північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано.

Прем’єр Японії Сіндзо Абе заявив, що розмовляв із Трампом і вони погодилися посилити тиск на КНДР.

Посол Північної Кореї в ООН заявив, що дії Пхеньяна були відповіддю на військові навчання, проведені США і їхніми союзниками в регіоні.

Рада безпеки ООН, яка нещодавно запровадила нові суворі санкції проти Північної Кореї через її випробування балістичних ракет, 29 серпня має провести позачергове засідання.