Запущена з КНДР ракета пролетіла над Японією

Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією, повідомили японські та південнокорейські офіційні особи.

Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано.

Японський уряд заявив, що попередив громадян про пуск і порадив жителям Хоккайдо виявити обережність.

Чиновники заявили, що японські військові не намагалися збити ракету. Військові Південної Кореї заявили, що ця ракета пролетіла 2700 кілометрів і досягла висоти 550 кілометрів.

«Це безпрецедентна та серйозна загроза нашій країні», – сказав секретар уряду Японії Йосіхіде Суга, додавши, що Токіо заявляє протест і працюватиме з союзниками над відповіддю.

Пентагон заявив, що ракета не становила загрози для Північної Америки.

Останній пуск ракети відбувся, коли Північна Корея заявила, що поскаржиться Раді безпеки ООН на військові навчання США та Південної Кореї, які відбуваються поблизу території КНДР. Пхеньян назвав ці навчання «безрозсудно провокаційними в час напруженості».