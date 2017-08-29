США та союзники обіцяють жорстку відповідь на проліт ракети КНДР над Японією

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися збільшити тиск на Північну Корею після того, як Пхеньян уперше з 2009 року випустив балістичну ракету, яка пролетіла над Японією. Про розмову двох лідерів повідомила прес-служба японського прем’єра.

«Обурливий акт пуску ракети над нашою країною є безпрецедентною та серйозною загрозою і завдає серйозної шкоди регіональному миру та безпеці», – сказав Абе в Токіо, закликаючи провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН, яка нещодавно запровадила нові санкції проти Пхеньяна через випробування балістичних ракет.

Президент США, зі свого боку, вказав, що союзники мають вдатися до «сильної відповіді», в тому числі з «військовими заходами», повідомила південнокорейська інформаційна агенція «Йонхап».

Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією. Японська телекомпанія NHK вказала, що ракета розпалася над водами північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано.

Чиновники заявили, що японські військові не намагалися збити ракету. Військові Південної Кореї заявили, що ця ракета пролетіла 2700 кілометрів і досягла висоти 550 кілометрів.

Пентагон заявив, що ракета не становила загрози для Північної Америки.

Останній пуск ракети відбувся, коли Північна Корея заявила, що поскаржиться Раді безпеки ООН на військові навчання США та Південної Кореї поблизу території КНДР. Пхеньян назвав ці навчання «безрозсудно провокаційними в час напруженості».