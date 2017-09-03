Північна Корея заявляє про успішне випробування водневої бомби, яка може бути встановлена як боєголовка для міжконтинентальної балістичної ракети.

3 вересня державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що шосте ядерне випробування Пхеньяна було «ідеальним успіхом» і «значущим» кроком до завершення програми ядерної зброї в країні. Це оголошення було зроблене через кілька годин після того, як сейсмологи зафіксували землетрус в районі, де Північна Корея провела попередні ядерні випробування.

Про землетрус на території КНДР повідомили Геологічна служба США, а також китайські та південнокорейські сейсмологи.

За їхніми даними, потужність землетрусу могла становити до 6,3 балів.

Американський геофізик Джана Пурселі повідомила агентству AFP, що «це вибух, а не землетрус».

Міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що уряд підтвердив, що це – ядерне випробування.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе раніше заявляв, що підтвердження ядерного випробування буде «абсолютно неприйнятним».

За кілька годин до землетрусу північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що країна розробила водневу бомбу.

Офіційне інформаційне агентство KCNA заявило, що воднева бомба є найдосконалішою ядерною зброєю країни і має «велику руйнівну силу».

Напередодні ймовірних ядерних випробувань Білий дім та японські чиновники заявили, що президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розмовляли по телефону через загрозу «ескалації» ситуації з Північною Кореєю.

Лідери погодились, що необхідна тісна співпраця між їхніми країнами та Південною Кореєю та збільшення тиску на Пхеньян.

Напруженість між Пхеньяном та багатьма світовими державами, особливо Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю, зберігається протягом багатьох років.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що розглядаються «всі варіанти», відповідаючи на запитання про реагування на ракетні випробування Північної Кореї. 30 серпня він зауважив у мережі Twitter, що «розмови не є відповіддю» у справах із Пхеньяном.

Японія наполегливо закликає запровадити нові санкції проти КНДР після того, як раніше цього тижня північнокорейські військові запустили над японською територією здатну нести ядерну боєголовку ракету.

Рада безпеки ООН раніше схвалила нові жорсткі економічні санкції проти Пхеньяна, це сталося після попередніх випробувань таких балістичних ракет. 29 серпня на позачерговому засіданні цей орган ООН назвав останній пуск ракети «обурливим», але не вимагав нових санкцій.

Пхеньян проводить ядерні випробування з 2006 року, порушуючи резолюцію Організації Об'єднаних Націй.