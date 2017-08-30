Росіян агітують їхати в КНДР

Загубитися в цій країні неможливо, тому що в КНДР не можна ходити без супроводу. А якщо поставиш якесь запитання на вулиці, то, вірогідно, від тебе просто втечуть. Взяти машину в оренду тут – теж із розряду утопії. Ви, звичайно, можете подорожувати на авто по країні, але тільки з водієм та гідом. Такі правила, і винятків не буває.

Цього тижня до країни вічного президента Кім Ір Сена, яка кожного дня «веде боротьбу за осяйне майбутнє», в Росії раптом спалахнув небувалий інтерес. В агентстві «РИА Новости» на платній основі провели прес-конференцію, де повідомили про появу першого туристичного агентства, яке схвалене урядом КНДР і гарантує безпеку для туристів на території Північної Кореї. Ця новина миттєво облетіла всі ЗМІ, сайт турфірми від напливу відвідувачів одразу ж впав.

На самому заході був присутній представник посольства КНДР, якого, як з'ясувало Радіо Свобода, запросили туди зовсім під іншим приводом. З акредитацією турфірми теж трапився конфуз, оскільки в Російському союзі туріндустрії (РТС) і єдиному федеральному реєстрі вона виявилася не зареєстрована, хоча продає тури до КНДР вже більше місяця. Незважаючи на все це, телефон в офісі «єдиного акредитованого агентства» в буквальному сенсі розривався від дзвінків охочих відвідати КНДР, а самим туристам пропонували не приїжджати в офіс, а через інтернет надсилати листи, в яких описувати всі свої побажання, щоб для них склали індивідуальну програму.

Телефонують цілодобово

«Ми, звичайно, такого ажіотажу не очікували, телефонують цілодобово, навіть вночі, хочуть поїхати з дітьми, ось будемо тепер у нашого корейського партнера просити зробити для них знижки, раніше дітей в такі турпоїздки не брали. Ми поки не оформилися до кінця юридично, але скоро все буде в порядку», – каже директор турфірми з продажу Юлія Мухтасіпова.

На жодне конкретне запитання щодо новорічного туру співробітниці турфірми відповісти не можуть, тому що самі в КНДР ще жодного разу не були, але «в жовтні начебто повинні поїхати».

«Голодувати ви там точно не будете, не захочете м'ясо – принесуть рибу, проблем немає. І потім – в якій ще країні у вас буде особистий гід, який буде з вами постійно? Це ж практично індивідуальний туризм, тільки за цілком розумні гроші», – запевняють в агентстві.

Найбільш бюджетний 4-денний тур коштує від 51 100 рублів (близько 22 тисяч гривень), найдорожчий, на 15 днів, – від 118 000 рублів. Але це – ціни без врахування авіаквитків. Їх можна купити самим до Владивостока, а можна замовити в агентстві. Це ще 25 тисяч рублів в кращому випадку. На рейси офіційного північнокорейського авіаперевізника самим купити квитки можна, літак із Владивостока літає двічі на тиждень. Візу роблять за тиждень, відмов ще нікому не було.

В ресторан піти можна, але тільки з гідом

«В ресторан піти можна, але тільки з гідом, він вас сам туди відведе. Машину самим не можна, але якщо ви поїдете своєю компанією, то, напевно, будете всі в одній машині, і тоді не тільки гід у вас буде, але ще і водій. Так, про інтернет доведеться забути, про зв'язок теж. Дзвонити можна з готелю, $5 за хвилину розмови, чути, кажуть, відмінно», – запевняють співробітниці турфірми.

Поїздки до Північної Кореї пропонують в Росії кілька агентств, всі вони акредитовані при посольстві. І хоча на отримання візи краще розраховувати на місяць, на практиці дають її зазвичай швидше: днів 10-14 максимум. Можливість відвідувати гірськолижний курорт Масик іноземці отримали зовсім нещодавно, сам курорт відкрили лише у 2013 році. Кім Чен Ин, очільник КНДР, покатався там 31 грудня на своєму особистому підйомнику, його фотографія в шапці-вушанці і строгому пальто, але без лиж, облетіла тоді увесь світ. Очевидці, які побували в Масику, описують його так: 10 трас всіх рівнів, 17-кілометровий спуск, чотири підйомники, кілька барів і ресторанів, а також величезний екран, який транслює пропагандистські матеріали.

Валентин Моісеєв, колишній заступник директора Першого департаменту Азії МЗС Росії, все своє професійне життя займається Кореєю, а в КНДР в цілому прожив 15 років. У 2001 році у Росії його засудили до 4,5 років в’язниці за шпигунство на користь Південної Кореї. Правозахисники вказували на ймовірний політичний характер його справи. Європейський суд із прав людини знайшов 17 порушень правосуддя в його справі, і влада Росії зрештою була змушена виплатити Моісеєву та його дружині 40 тисяч євро компенсації.

Він каже: те, що можна побачити в КНДР, більше не побачити ніде.

Будь-який несанкціонований контакт з іноземцем прирівнюється до зради батьківщини

«Я це говорив нашим тоді ще радянським туристам в 1980-ті, говорив пізніше, повторю це і тепер: тут ви отримаєте незабутні враження, – говорить Моісеєв. – У КНДР дуже відкриті, привітні і гостинні люди, але якщо ви підійдете до когось із них на вулиці з якимось питанням, то вони від вас втечуть. Навіть якщо дорогу запитаєш – все одно втечуть, оскільки будь-який несанкціонований контакт з іноземцем прирівнюється до зради батьківщини. Те ж саме і з фотографуванням: треба обов'язково запитувати, де знімати можна, а де ні... У Пхеньяні останнім часом активно і багато всього будують. Крім того, в КНДР прекрасна природа, 85 відсотків території покрито горами».

У КНДР можна відчути себе інтуристом в СРСР 1980-х років, оскільки витратити привезені з собою гроші практично неможливо.

«Я за десятиденну поїздку з великими труднощами змогла витратити 100 євро, спустила їх на сувеніри, – розповідає Олена, яка нещодавно повернулася з поїздки до КНДР. – Гроші реально нікуди витрачати, бо все продумано до дрібниць, а годують добре. Таких освічених і цікавих гідів я взагалі ніде не зустрічала, вони як починають все розповідати і показувати о 9-й ранку, так і закінчують тільки пізно ввечері, і завжди готові ще щось пояснити. Там навіть російські найбільш «розпальцьовані» туристи забувають про свої «понти» і ходять разом».

Взимку музеї не опалюються, а дороги до інших міст іноді не чистять

Олена каже, що їхати до КНДР краще навесні або влітку, крім росіян, є туристи з Німеччини, Англії та Китаю, які «приїжджають прямо цілими колгоспами». «Взимку музеї не опалюються, а дороги до інших міст іноді не чистять, тому неможливо буде побачити все, що захочеться, – додає вона. – Пляжний відпочинок в серйозних агентствах поки не рекомендують, оскільки на морі всього один пристойний готель, куди селять іноземців, і там буває багато китайців, які дуже галасливі».

За даними РТС, в минулому році КНДР відвідали 423 туристи з Росії, роком раніше – 474. Тури туди ніколи не стануть масовими, вважають в РТС, тому що охочих подивитися на соціалізм в принципі не дуже багато, крім того, це, з урахуванням перельоту, все-таки недешевий відпочинок.

Туристи можуть подорожувати практично по всій країні

«Північна Корея стає все більш відкритою для туристів, наприклад, цього року ми отримали дозвіл на відвідування іноземцями авіашоу, це величезне свято, раніше такого просто уявити було неможливо, – розповідає Наталя Кім з турфірми «Кореана Тур». – Туристи можуть подорожувати практично по всій країні, по 4-5 годин на автобусі, проїжджаючи повз міста, де живуть звичайні люди, спостерігаючи, як селяни обробляють поля на биках або волах. Так, це, як і раніше, не можна знімати, але побачити своїми очима можна».

Цього тижня КНДР випустила ракети ближньої дії в Японське море зі східного узбережжя. Управління Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї повідомило, що снаряди пролетіли приблизно на 250 кілометрів в море. Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що цей запуск був провокацією, але тим не менше Вашингтон продовжить пошук мирного вирішення кризи на Корейському півострові. Зовсім нещодавно Пхеньян погрожував запуском ракет, спрямованих в бік тихоокеанського острова Гуам, на якому розташовані американські військові бази, на що президент США Дональд Трамп пообіцяв відреагувати.

Держдепартамент США з 1 вересня заборонив американським громадянам відвідувати КНДР через ризик затримань. У 2016 році американського туриста Отто Вормбієра засудили в КНДР до 15 років таборів за те, що він вкрав пропагандистський плакат з готелю в Пхеньяні. Після року ув'язнення влада КНДР передала Вормбієра на батьківщину. Він був у стані коми і через тиждень помер. Батьки студента вважають, що його катували. Президент США Дональд Трамп звинуватив в його смерті владу Північної Кореї. У Пхеньяні заперечують факти жорстокого поводження з ув'язненим.

Для росіян, однак, як і для решти світу, КНДР формально закривалася лише одного разу – і не через ядерну загрозу чи політичне загострення, а через вірус Ебола в 2014 році. Північна Корея залишається країною з чи не найбільш жорстким тоталітарним режимом в світі, з системою трудових таборів, з повністю регламентованим партією суспільним і приватним життям; країною, населення якої, за свідченнями міжнародних організацій, знаходиться на межі масового голоду.

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