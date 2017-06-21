США склали на Пхеньян вину за смерть американця, затриманого в Північній Кореї

Державний департамент США заявив, що Вашингтон вважає Пхеньян відповідальним за поводження з затриманим там американським студентом, який помер через кілька днів після повернення звіди у стані коми.

Як заявила речниця Держдепартаменту Гідер Науерт, США вважають Північну Корею відповідальною за «несправедливе ув’язнення» Отто Фредеріка Вормбієра і також вимагають від Пхеньяна негайно звільнити ще трьох утримуваних у цій країні американців.

22-річний Вормбієр, якого Північна Корея повернула додому у стані коми, помер у себе вдома у штаті Огайо в понеділок, 19 червня.

Його затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт. Такий вирок у США назвали несумірним із оголошеним порушенням. По більш ніж 17 місяцях в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня до США – у стані коми. Медичні обставини його стану і смерті наразі не ясні.

Президент США Дональд Трамп назвав смерть Отто Вормбієра «ганебною».

Перед цим американський сенатор Боб Коркер закликав Вашингтон розглянути можливість заборонити громадянам США відвідувати Північну Корею з огляду на небезпеку, яка на них там чекає.

Останнім часом чимало громадян США опинялися в ув’язненні в Північній Кореї. Найчастіше йшося про християнських проповідників. Більшість затриманих американців також були корейського походження. В більшості випадків Пхеньян після засудження до тривалих термінів урешті відпускав американців, особливо коли Вашингтон був змушений приносити офіційні чи наповофіційні вибачення й коли за в’язнями приїжджали відомі американці, колишні високопосадовці США.