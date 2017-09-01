Путін: Корейський півострів перебуває на межі «масштабного конфлікту»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Корейський півострів перебуває на межі «масштабного конфлікту» через напруженість у відносинах між США і Північною Кореєю після запусків ракет КНДР.

У статті, опублікованій на сайті Кремля 1 вересня, Путін закликав зацікавлені сторони до переговорів. «Розрахунок на те, що можна зупинити ракетно-ядерні програми КНДР виключно тиском на Пхеньян, помилковий і безперспективний. Необхідно вирішувати проблеми регіону шляхом прямого діалогу всіх зацікавлених сторін без висування попередніх умов. Провокації, тиск, войовнича і образлива риторика – це шлях в нікуди», – заявляє російський президент.

За словами Путіна, Росія і Китай розробили «дорожню карту» зі врегулювання на Корейському півострові, «покликану сприяти поетапному зниженню напруженості, створенню механізму тривалого миру і безпеки».

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що розглядаються «всі варіанти», відповідаючи на запитання про реагування на ракетні випробування Північної Кореї. 30 серпня він зауважив у мережі Twitter, що «розмови не є відповіддю» у справах із Пхеньяном.

Японія наполегливо закликає запровадити нові санкції проти КНДР після того, як раніше цього тижня північнокорейські військові запустили над японською територією здатну нести ядерну боєголовку ракету.

Рада безпеки ООН схвалила нові жорсткі економічні санкції проти Пхеньяна, це сталося після попередніх випробувань таких балістичних ракет. 29 серпня цей орган ООН назвав останній пуск ракети «обурливим», але не вимагав нових санкцій.

Росія неодноразово виловлювала занепокоєння порушенням Північною Кореєю резолюції Ради безпеки ООН, що забороняє її ядерну і ракетну активність. Водночас Москва також неодноразово звинувачувала США у посиленні напруженості, заявляючи про провокаційний характер військових навчань США і Південної Кореї, а також про те, що запровадження нових санкцій проти Пхеньяна є контрпродуктивним.