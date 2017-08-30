КНДР обіцяє здійснити нові пуски балістичних ракет

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією.

Офіційне інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ин оцінив здійснений 29 серпня пуск як «прелюдію» до атаки тихоокеанського острова Гуам з його американською військовою базою. Лідер КНДР вказав, що його країні необхідно провести ще кілька запусків ракети середньої дальності «Хвасон-12» в Тихий океан.

Ці погрози оприлюднені в час, коли Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як «обурливий» і закликала всі країни світу до застосування санкцій проти Пхеньяна. Резолюція, яку підтримали також Китай і Росія, закликає до «мирного, дипломатичного та політичного врегулювання» і не містить вказівок на нові санкції щодо Північної Кореї.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що одностайне голосування Ради безпеки показує, що світ об’єднаний проти випробувань Північної Кореї і має усвідомити «небезпеку, яку вони становлять».