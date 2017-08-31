Росія закликає США утриматися від військових дій проти Північної Кореї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав США утриматися від військових дій проти Північної Кореї. Проце він сказав у телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомило МЗС Росії 30 серпня.

Лавров вказав Тіллерсону, що будь-які військові дії США проти КНДР «загрожуватимуть непередбачуваними наслідками», повідомило російське міністерство. Він також заявив, що будь-які наступні санкції проти Північної Кореї будуть контрпродуктивними.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що «всі варіанти є на столі», відповідаючи на запитання про ракетні випробування Північної Кореї. 30 серпня він вказав у мережі Twitter, що «розмови не є відповіддю» у справах із Пхеньяном.

Японія наполегливо закликає запровадити нові санкції проти КНДР після того, як раніше цього тижня північнокорейські військові запустили над японською територією здатну нести ядерну боєголовку ракету.

Рада безпеки ООН схвалила жорсткі нові економічні санкції проти Пхеньяна, це сталося після попередніх випробувань таких балістичних ракет. 29 серпня цей орган ООН назвав останній пуск ракети «обурливим», але не вимагав нових санкцій.