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29 Серпень 2017, Київ 18:13
Новини | Події

МЗС: Україна засуджує запуск КНДР балістичної ракети

Україна рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, яка становила серйозну загрозу Японії, заявляє Міністерство закордонних справ України.

«Він (запуск ракети – ред.) став викликом всім державам регіону і регіональної стабільності, оскільки повністю суперечить мирним дипломатичним шляхам врегулювання проблеми безпеки на Корейському півострові. Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права і низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми», – йдеться в заяві МЗС.

Україна приєднується до всіх країн, які засудили таку небезпечну діяльність Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР «негайно припинити провокації і почати діалог зі світовим співтовариством».

«В іншому випадку санкції Ради безпеки повинні бути доповнені і посилені», – додають у МЗС.

Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка завершила свій політ над Японією. Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами біля північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано.

Посол Північної Кореї в ООН заявив, що дії Пхеньяна були відповіддю на військові навчання, проведені США і їхніми союзниками в регіоні.

Рада безпеки ООН, яка нещодавно запровадила нові суворі санкції проти Північної Кореї через її випробування балістичних ракет, 29 серпня має провести позачергове засідання.

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