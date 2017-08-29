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29 Серпень 2017, Київ 18:14
Новини | Міжнародні

Президент США попередив Північну Корею, що «відкриті всі можливості»

Перехожі в Токіо дивляться на екрані схему пуску північнокорейської ракети, 29 серпня 2017 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що для відповіді на черговий запуск Північною Кореєю ракети, яка цього разу пролетіла над Японією, «відкриті всі можливості».

Як мовиться в його заяві, Пхеньян «засвідчив свою зневагу до сусідів, до всіх членів ООН і до мінімальних стандартів прийнятної міжнародної поведінки».

Також із засудженням запуску виступив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Він закликав Пхеньян дотримуватися міжнародних зобов’язань.

«Пуск підриває регіональну безпеку і стабільність і зусилля, спрямовані на створення можливості для діалогу», – мовиться в заяві, яку оприлюднила речниця генсекретаря.

Балістична ракета Північної Кореї, запущена раніше у вівторок, пролетіла над Японією і, за даними спостереження, досягши висоти 550 кілометрів і пролетівши 2700 кілометрів, розпалася на частини над водами біля північного японського острова Хоккайдо. Як виглядає, уламки не падали на японську територію і не заподіяли ніякої шкоди. Суверенітет Японії не був порушений, бо ракета летіла в космічному просторі. Але уряд Японії попередив громадян півночі країни про ймовірну небезпеку.

В уряді Японії пуск назвали «безпрецедентною, серйозною і тяжкою загрозою», висловили протест і пообіцяли співпрацювати з союзниками в пошуках відповіді. Як повідомив прем’єр-міністр Сіндзо Абе, він говорив про цей пуск телефоном із Дональдом Трампом, і вони домовилися посилити тиск на Пхеньян.

У Вашингтоні заявили, що ракета не становила ніякої загрози для США.

Посол Північної Кореї в ООН виступив на захист пуску і заявив, що це відповідь на військові навчання США, Південної Кореї й інших союзників у регіоні. Пхеньян також заявляв, що сам поскаржиться в Раду безпеки ООН на ці навчання, які він назвав «безвідповідально провокаційними в цей напружений час».

Китай заявив, що з цим пуском напруженість на Корейському півострові досягла вершини, але додав, що США і Південна Корея частково винні самі, бо постійно здійснюють військові навчання з метою тиску на Північну Корею.

Росія заявила, що Пхеньян має виконувати резолюції Ради безпеки ООН, що забороняють йому створювати балістичні ракети, а також ядерну зброю.

Рада безпеки ООН, яка нещодавно значно посилила санкції проти Пхеньяна через низку попередніх випробувань балістичних ракет, має провести термінове засідання з приводу нинішнього пуску пізніше у вівторок.

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