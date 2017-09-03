Трамп: слова та дії Північної Кореї залишаються дуже небезпечними для США

Президент США Дональд Трамп вважає, що Північна Корея залишається загрозою для США.

«Північна Корея провела значне ядерне випробування. Їхні слова та дії залишаються дуже ворожими та небезпечними для Сполучених Штатів...», – написав Дональд Трамп у Twitter.

«Розмова про заспокоєння» з Північною Кореєю не спрацює, написав Трамп, додавши: «Вони лише розуміють одне!».

Влада Північної Кореї 3 вересня оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові. За оцінками американських експертів, потужність могла становити до 6,3 балів.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна «абсолютно неприйнятними».

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Північну Корею припинити свої «неправильні» дії та закликало країну поважати резолюції Ради безпеки ООН.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Моґеріні закликала Північну Корею негайно відмовитися від ядерних випробувань і зазначила, що очікує єдиного підходу міжнародної спільноти у вирішенні цього питання.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель також закликали до більш жорстких санкцій ЄС проти Північної Кореї, заявивши, що вони «досягли нового виміру провокації».

Росія закликала всі зацікавлені сторони «негайно повернутися до діалогу».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ рішуче засудив чергові ядерні випробування Північної Кореї та закликав Пхеньян відмовитися від дій, що сприяють напруженості.

Японія наполегливо закликає запровадити нові санкції проти КНДР, в тому числі обмеження на торгівлю нафтопродуктами, після того, як раніше цього тижня північнокорейські військові запустили над японською територією здатну нести ядерну боєголовку ракету.

Рада безпеки ООН раніше схвалила нові жорсткі економічні санкції проти Пхеньяна, це сталося після попередніх випробувань таких балістичних ракет. 29 серпня на позачерговому засіданні цей орган ООН назвав останній пуск ракети «обурливим», але не вимагав нових санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що розглядаються «всі варіанти», відповідаючи на запитання про реагування на ракетні випробування Північної Кореї. 30 серпня він зауважив у мережі Twitter, що «розмови не є відповіддю» у справах із Пхеньяном.

Північна Корея проводить ядерні випробування з 2006 року, порушуючи резолюцію Організації Об'єднаних Націй.