США попередили Північну Корею про «масивну військову відповідь» на загрозу

Міністр оборони США Джеймз Маттіс повідомив, що Вашингтон дасть «масивну військову відповідь» на можливі загрози з боку Північної Кореї.

Виступаючи біля Білого дому у Вашингтоні після наради президента США Дональда Трампа з чільними посадовцями і радниками в галузі національної безпеки після термоядерного випробування північнокорейської водневої бомби, він наголосив: «Будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їхнім територіям, включно з Гуамом, або нашим союзникам отримає масивну військову відповідь, яка буде і дієва, і нездоланна».

Голова Пентагону закликав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина виконувати вимоги Ради безпеки ООН.

«Усі члени (Ради безпеки) одноголосно погоджуються щодо загрози, яку становить Північна Корея, і одностайні у відданості ідеї позбавлення Корейського півострова ядерної зброї», – заявив міністр.

Він також наголосив, що США «не прагнуть повного знищення» Північної Кореї, хоча, за його словами, мають «багато можливостей для цього».

Раніше в неділю президент США Дональд Трамп на запитання про можливість воєнного удару по Північній Кореї не став виключати цього, відповівши: «Побачимо».

У зв’язку з влаштованим Північною Кореєю вранці в неділю підземним термоядерним вибухом, що, як заявив Пхеньян, став успішним випробуванням водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету, на понеділок призначили засідання Ради безпеки ООН. Його скликають на прохання США, Японії, Великої Британії, Франції і Південної Кореї.

Багато країн і міжнародних об’єднань уже засудили північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції. ЄС і США заявили про готовність до нових власних санкцій щодо Північної Кореї; зокрема, Трамп припустив можливість, що США можуть зупиняти всі торговельні відносини з будь-якою країною, яка вестиме справи з Північною Кореєю.

Уранці в неділю сейсмологи низки країн зареєстрували сейсмічну подію в Північній Кореї, що відповідає потужному підземному ядерному випробуванню – можливо, чи не вдесятеро потужнішого заряду, ніж попередні. Через кілька годин Пхеньян офіційно оголосив, що здійснив «надзвичайно успішний» випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету.

Раніше цього ж тижня Північна Корея здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії. І ракетна, і ядерна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.

Після останнього наразі ракетного пуску Рада безпеки засудила його, але не стала запроваджувати нових санкцій на посилення накладених раніше. США тоді заявили, що той запуск не становив для них безпосередньої небезпеки.

Раніше Пхеньян уже оприлюднював плани здійснити демонстративний ракетний обстріл околиць острова Гуам у Тихому океані, що є територією США і містить великі військові бази.

За оцінками фахівців, Північна Корея вже має балістичні ракети, здатні досягти острова Гуам чи деяких інших частин території США – Гаваїв чи й навіть частини Аляски. Остання наразі ракета, можливо, була вже міжконтинентального класу і, як припускають, могла б досягти і континентальної частини США.