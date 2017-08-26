Північна Корея не відкривала турагенства в Росії, воно виявилося суто російським – ЗМІ

Туристичний оператор NKOREAN, що пропонує тури до Північної Кореї, є суто російською компанією, в якій Північна Корея не має ніякої частки власності, повідомили у п’ятницю в турагентстві російському інформагентству «РБК».

Як розповіла директор цього агентства з продажів Юлія Мухтасіпова, повідомлення на сайті агентства, що воно є «офіційним туроператором» по Північній Кореї, – це помилка технічних фахівців сайту.

За її словами, ця компанія наразі перебуває у процесі реєстрації і планує почати продавати свої тури приблизно через два тижні. Вона додала, що компанія вже має 50 заявок від клієнтів.

Тим часом у Російській раді туріндустрії агентству «РБК» повідомили, що компанія NKOREAN уже продає тури протягом понад місяць, хоча ще відсутня в реєстрі зареєстрованих у Росії компаній.

Попереднього дня, в четвер, засоби інформації повідомили, що Північна Корея відкрила туристичний офіс у столиці Росії Москві, щоб залучити росіян до відвідин цієї країни. Тоді на прес-конференції з цього приводу про це заявив голова Союзу туристичних агентств Росії Сергій Голов. У свою чергу, радник посольства Північної Кореї в Росії Кім Сен Хун запевняв, що приїзд до КНДР дасть туристам атмосферу, «безпечнішу, ніж вечірня прогулянка Лондоном». «Північна Корея – одна з найбезпечніших країн світу. Повна безпека туристам гарантована, якщо вони дотримуються закону і порядків країни», – заявив він і додав, що ядерна зброя країни «повністю гарантує безпеку і мир на Корейському півострові».

Інший офіційний представник Північної Кореї, представник Korea International Travel Company Кім Єн Ір намагався запевнити потенційних відвідувачів КНДР, що вони не постраждають, як турист зі США Отто Вормбієр, який був засуджений до 15 років позбавлення волі в Північній Кореї, через деякий час повернувся в Сполучені Штати у комі і помер. «Ми вважаємо, що будь-який турист повинен поважати і дотримуватися закону країни, яку він чи вона відвідує. Вормбієр зумисне порушив наш закон», – сказав північнокорейський посадовець.