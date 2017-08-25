Північна Корея відкрила туристичний офіс у Москві

Північна Корея відкрила туристичний офіс в російській столиці Москві, щоб залучити росіян до відвідин цієї країни.

Офіційні особи Північної Кореї 24 серпня запевнили, що приїзд до КНДР дасть туристам атмосферу «безпечнішу, ніж вечірня прогулянка по Лондону».

«Північна Корея – одна з найбезпечніших країн світу. Повна безпека туристам гарантована, якщо вони дотримуються закону і порядків країни», – сказав офіційний представник посольства Кім Сенґ Унг.

Він також додав, що ядерна зброя країни «повністю гарантує безпеку і мир на Корейському півострові».

Офіційний представник Північної Кореї намагався запевнити потенційних відвідувачів КНДР, що вони не постраждають, як турист зі Отто Вормбієр, який був засуджений до 15 років позбавлення волі в Північній Кореї, через деякий час повернувся в Сполучені Штати у комі і помер.

«Ми вважаємо, що будь-який турист повинен поважати і дотримуватися закону країни, яку він чи вона відвідує. Вормбієр зумисне порушив наш закон», – сказав чиновник.

Сполучені Штати ввели заборону на поїздки американським туристам до Північної Кореї.

Північна Корея є однією з найбільш ізольованих країн у світі. Напруженість у відносинах з сусідами та Сполученими Штатами спричинена тим, що Пхеньян продовжує розробляти свої програми у сфері ядерних і балістичних ракет, що заборонено резолюціями ООН.