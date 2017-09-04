Всюди шукайте слід Росії – полковник ЗСУ про ядерні випробування Північної Кореї

Санкції повинні вгамувати Північну Корею та Росію – таку думку висловив депутат Верховної Ради від «Народного фронту» та колишній комбат Андрій Тетерук в ефірі «Ранкової свободи» з приводу останнього термоядерного випробування, проведеного Пхеньяном. А полковник ЗСУ Віктор Шидлюх нагадує, що зовнішня політика Росії в першу чергу орієнтована на демонстрацію сили власному населенню.

– Рішення Ради безпеки ООН та міжнародні санкції можуть впливати на ситуацію?

Андрій Тетерук: На мою думку, здорового глузду вистачить не довести протистояння до використання ядерної зброї. По-друге, давайте прослідкуємо логічну лінію, яку вибудовують Сполучені Штати, накладаючи штрафні санкції щодо трьох країн: Ірану, Північної Кореї та Росії. Вони виставили в один ряд ті країни, які несуть найбільшу, на думку Сполучених Штатів, загрозу сучасній системі безпеки світу.

Росія тепер буде також потерпати від санкцій через допомогу Північній Кореї

Те, що Росія розпочала низку воєнних компаній і в Сирії, і в Україні, намагаючись змінити систему безпеки в світі на свою користь, намагаючись домінувати у вирішенні глобальних геополітичних питань – тепер вона буде також потерпати від санкцій через імовірну допомогу Північній Кореї опанувати технологію ядерної зброї. Все це є абсолютно небезпечним в питаннях найближчого і перспективного майбутнього.

– Наскільки реальна загроза ядерної війни?

Не думаю, що дійде до військового методу примусу до миру

​Андрій Тетерук: Не думаю, що дійде саме до військового методу примусу до миру. Скоріш за все, буде введено жорсткіші санкції повного режиму ізоляції Північної Кореї, і Росії, що дозволить унеможливити витрачати шалені ресурси на опанування технологій доставки ядерної зброї в будь-яку точку світу. І це буде правильно, тому що бряцати зброєю в світі, переповненому ядерною зброєю – це безглуздо і є абсолютно недоречним.

– Яке місце в цьому напруженні займає співпраця Росії з Північною Кореєю і чим воно завершиться?

Зараз Росія всюди шукає собі союзників

​Віктор Шидлюх: Всюди шукайте слід Росії. Це не пусті слова, а дуже серйозна загроза, тому що зараз Росія всюди шукає собі союзників і так само надає поради, як надавала нашому минулому президенту Януковичу, який після їхніх порад був вимушений тікати, оскільки не вжився з власним народом.

Так само вона зараз по всьому світі шукає союзників, демонструє силу, нібито на наших північних кордонах проводить навчання, що абсолютно не свідчить про дружні кроки.

Тоталітарні режими зазвичай мають дуже чітку позицію в своїх країнах, тому в першу чергу їм треба демонструвати перед своїм населенням силу

Але не треба забувати, що вони працюють в першу чергу на свої країни таким чином, тому що оті тоталітарні режими, диктатури, які постворювали вони та їхні союзники, зазвичай мають дуже чітку позицію в своїх країнах, тому в першу чергу їм треба демонструвати перед своїм населенням якусь силу.

Вважаю, що це правильно з точки зору світової політики – впливати не військовими засобами, а санкціями. Зараз в цьому плані світ все більше вдосконалюється, тому будемо сподіватися, що тих, хто бряцає зброєю, все ж таки поставлять на місце і світ покаже їм, що потрібно дотримуватись світового порядку і закону.

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