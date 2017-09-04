«Група семи» закликає ООН запровадити суворіші заходи щодо КНДР

Лідери країн «Групи семи» закликають Раду безпеки ООН запровадити суворіші заходи через ядерні випробування КНДР.

«Ми, лідери G7, засуджуємо найбільш рішучим чином нове ядерне випробування, яке здійснила Північна Корея, та висловлюємо нашу солідарність країнам регіону за наслідки безвідповідальної поведінки Пхеньяна», – йдеться у заяві лідерів.

У документі ядерні випробування КНДР назвали «зухвалою провокацією, яка є безпосереднім викликом міжнародній спільноті».

«Ми сповненні готовності надалі посилювати заходи, спрямовані на досягнення цієї мети, та рішуче закликаємо Раду безпеки ООН виконати її обов’язки і продовжити роботу з метою прийняття нової та ефективної резолюції, яка включатиме суворіші заходи», – додають у заяві.

Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників «з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей».

Сьогодні, 4 вересня, Рада безпеки ООН має намір провести позачергове засідання, щоб обговорити його відповідь на випробування. Його скликають на прохання США, Японії, Великої Британії, Франції і Південної Кореї.



3 вересня багато країн і міжнародних об’єднань уже засудили північнокорейське випробування, частина їх закликала Раду безпеки ООН запровадити щодо Пхеньяна нові, значно суворіші санкції.