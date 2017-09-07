Японія та Південна Корея закликають Росію підтримати жорсткі санкції щодо КНДР

Лідери Японії та Південної Кореї закликали до посилення санкцій проти Північної Кореї під час візиту на економічний форум до російського Владивостока, попри заклики президента Росії Володимира Путіна проти «затискання Північної Кореї в кут».

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе 7 вересня домовилися про співпрацю для запровадження жорстких санкцій щодо КНДР, таких, як запропоноване США запровадження ембарго на постачання нафти до Північної Кореї, замороження активів її уряду, блокування експорту текстильних виробів із КНДР тощо. Про це повідомив речник південнокорейського президента.

Причиною ініціатив щодо посилення санкцій є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН. Але Росія та Китай нині виступають проти такого кроку.

Раніше низка країн і міжнародних об’єднань закликала Раду безпеки ООН посилити санкційний тиск на Північну Корею через її ядерні і ракетні випробування.