США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго і замороження активів Північної Кореї

Сполучені Штати Америки підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає запровадження ембарго на постачання нафти до Північної Кореї і замороження активів її уряду і лідера Кім Чен Ина, повідомили засоби інформації США.

Крім того, проект резолюції передбачає заборону на пересування Кіма за кордон і блокування експорту текстильних виробів із Північної Кореї та виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, що працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo, яка наразі здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю і до російського Владивостока.

Причиною є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН.

Дві країни, що фактично найбільше підтримують Північну Корею, Росія і Китай, які обидві мають право вето в Раді безпеки, вже різко засудили останні такі випробування, здійснені минулого тижня.

Але президент Росії Володимир Путін застеріг раніше в середу від того, щоб «заганяти в кут» Північну Корею. Москва вже виступала проти нових санкцій щодо Пхеньяна, домагаючись натомість переговорів про подолання кризи.

Так само є сумнів, чи підтримав би резолюцію США Китай. За повідомленням Пекіна, керівник Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом раніше в середу теж, серед іншого, виступив за «розв’язання питання шляхом діалогу і консультацій».

Раніше низка країн і міжнародних об’єднань закликала Раду безпеки ООН посилити санкційний тиск на Північну Корею через її ядерні і ракетні випробування.