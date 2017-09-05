США підтвердили продовження тиску для звільнення Корейського півострова від ядерної зброї

У США в Білому домі заявили, що Вашингтон продовжить свій тиск за звільнення Корейського півострова від ядерної зброї у відповідь на нещодавнє чергове ядерне випробування Північної Кореї.

Це пріоритет, заявила журналістам речниця Білого дому Сейра Гакабі Сандерз, але додала, що й далі розглядаються «всі можливості».

За її словами, президент США Дональд Трамп іще розглядає свій наступний крок. За її словами, це можуть бути нові дипломатичні й економічні заходи, хоча переговори з Пхеньяном наразі не перебувають в осередді уваги адміністрації.

Раніше у вівторок генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що ядерна небезпека, яку спричиняють північнокорейські випробування, становить «найнебезпечнішу кризу, що постала нині перед нами».

Він повторив рішуче засудження ядерних випробувань Північної Кореї і закликав Пхеньян виконувати свої міжнародні зобов’язання і піти на переговори про вирішення кризи.

Північна Корея в неділю здійснила чергове підземне ядерне випробування, яке назвала «цілковитим успіхом». У Пхеньяні заявили, що то був випробувальний термоядерний вибух водневого боєзаряду, придатного для встановлення в боєголовку балістичної ракети. У світі, за даними спостережень, переважно погодилися з цим. Потужність вибуху за побічними даними оцінюють у діапазоні від 50 до 150 кілотонн; попередній північнокорейський ядерний вибух, здійснений у вересні 2016 року, оцінили за потужністю в 10 кілотонн.

Минулого тижня Північна Корея також здійснила запуск, як виглядає, міжконтинентальної балістичної ракети, що перелетіла в космосі через територію Японії.

І ядерна, і ракетна програми заборонені для Пхеньяна Радою безпеки ООН.