Росія і Японія обговорили загрозу Північної Кореї, Путін закликає до діалогу

Російський та японський лідери погоджуються з тим, що Північна Корея становить загрозу для миру та стабільності в регіоні, однак немає ознак того, що Москва не протистоятиме подальшим санкціям ООН проти Пхеньяна.

Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зустрілися 7 вересня після того, як Сполучені Штати запропонували низку нових санкцій ООН проти Північної Кореї у відповідь на все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН.

Виступаючи після обговорення в кулуарах економічного форуму в російському портовому місті Владивосток, Путін знову наголосив, що криза має бути вирішена лише політичними засобами.

«Передусім треба полегшити напруженість, а потім побудувати діалог між зацікавленими сторонами, як це передбачено російсько-китайською дорожньою картою, метою якої є поступове вирішення проблеми», – заявив Володимир Путін журналістам.

«Ми повністю погодилися з тим, що ядерні випробування Північної Кореї є серйозною загрозою для миру та стабільності на Корейському півострові, а також у регіоні загалом, і серйозною проблемою для глобального режиму нерозповсюдження», – сказав Абе.

Путін також заявив, що він і Абе обговорили перспективи досі не укладеного мирного договору, в якому має йтися про формальності щодо закінчення бойових дії у Другій Світовій війні.

Суперечка щодо групи островів, які Росія відібрала в Японії наприкінці війни, назвавши їх Південними Курилами (Японія вважає їх своєю Північною територією) ускладнила зв’язки між двома країнами і лишається перешкодою для підписання такого договору.

Раніше 7 вересня президент Південної Кореї Мун Чже Ін та прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про співпрацю для запровадження жорстких санкцій щодо КНДР, таких, як запропоноване США запровадження ембарго на постачання нафти до Північної Кореї, замороження активів її уряду, блокування експорту текстильних виробів із КНДР тощо.

Причиною ініціатив щодо посилення санкцій є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН. Але Росія та Китай нині виступають проти такого кроку.Раніше низка країн і міжнародних об’єднань закликала Раду безпеки ООН посилити санкційний тиск на Північну Корею через її ядерні і ракетні випробування.