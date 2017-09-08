Президент США Дональд Трамп сказав, що існує військовий варіант вирішення проблеми ядерної загрози з боку Північної Кореї, та він при цьому зазначив, що ніякий варіант не є неминучим. 7 вересня під час спільної прес-конференції у Білого домі з лідером Кувейту Шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Сабахом Трамп зазначив, що Пхеньян має перестати «погано себе поводити», і що у разі, якщо США використають військовий варіант, це буде для Північної Кореї «дуже сумним днем». Напруженість між країнами досягла найкритичнішого рівня за останні десятиріччя відтоді, як Північна Корея заявила про тестування водневої бомби, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета у діапазоні, який сягає Сполучених Штатів. (Відео АР)