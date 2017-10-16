США та Південна Корея розпочали спільні військово-морські навчання

Сполучені Штати та Південна Корея розпочали спільні п’ятиденні військово-морські навчання поблизу узбережжя Корейського півострова. Серед його учасників – винищувачі, вертольоти та 40 кораблів, в тому числі авіаносець «Рональд Рейган».

7-й флот США 16 жовтня заявив, що маневри проводяться в Японському морі та в Жовтому морі на захід від півострова.

Маневри відбуваються за умов високої напруженості між Сполученими Штатами та її союзниками та Північною Кореєю. Пхеньян звинувачує американців у використанні навчань для підготовки до нападу.

США та союзники звинувачують КНДР у продовженні випробувань балістичних ракет та ядерної зброї всупереч резолюціям ООН.