ЄС запровадив нові санкції щодо Північної Кореї. Про це мовиться у документі, опублікованому 16 жовтня в офіційній журналі Євросоюзу.

Згідно з документом, запроваджується заборона на імпорт нафтопродуктів з цієї країни, а також на постачання, продаж чи передачу сирової нафти. Крім того, ЄС заборонив проводити грошові перекази у Північну Корею.

Країни Євросоюзу не можуть брати на роботу громадян КНДР за винятком біженців, а також купувати акції та інші цінні папери північнокорейських компаній.

Упродовж цього року Брюссель вже кілька разів посилював санкції щодо Північної Кореї через регулярні випробуваннями балістичних ракет.

Наприкінці вересня санкції проти КНДР розширили і США. Нові санкції стосуються текстильної промисловості, рибальства, інформаційних технологій і обробної промисловості.

Раніше стало відомо, що Центробанк Китаю заборонив своїм банкам надавати фінансові послуги новим північнокорейським клієнтам і постановив призупинити існуючі кредити. Документ вимагає від усіх банків повністю виконати санкції ООН проти Північної Кореї і попереджає про економічні втрати і репутаційні ризики для банків, які не виконають ці вимоги.

12 вересня Рада безпеки ООН запровадила чергові санкції щодо Північної Кореї у відповідь на шосте і найпотужніше на сьогодні ядерне випробування, проведене Пхеньяном 3 вересня.

Резолюція перекриває експорт текстилю з КНДР, забороняє ввозити у країну природний газ і встановлює ліміт на продаж нафтопродуктів. Документ також закликає країни оглядати судна, які йдуть у Північну Корею чи прибувають з неї. У резолюцію не ввійшла вимога США запровадити мораторій на зарубіжні поїздки північнокорейського лідера Кім Чен Ина і заморозити його іноземні активи.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилося після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.