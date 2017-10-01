Президент США назвав переговори з Північною Кореєю гайнуванням часу

Президент США Дональд Трамп після повідомлень про неоголошені контакти Вашингтона і Пхеньяна назвав переговори з Північною Кореєю щодо її ядерної і ракетної програми гайнуванням часу.

«Я сказав Рексові Тіллерсону, нашому чудовому державному секретареві, що він гайнує час, намагаючись домовитися з чоловічком-ракетою», – написав він у твітері, користуючись придуманим ним зневажливим прізвиськом для північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

«Бережи енергію, Рексе, ми зробимо те, що треба зробити!» – додав Трамп, не уточнюючи, що він має на увазі.

Попереднього дня, 30 вересня, Тіллерсон, перебуваючи в Китаї, повідомив, що Вашингтон тримає певні контакти з Пхеньяном. «Ми не перебуваємо в темряві. Ми маємо два-три відкриті канали з Пхеньяном… Ми можемо говорити з ними, і ми говоримо з ними», – сказав він у Пекіні, додавши, що США не визнають ядерного статусу Північної Кореї, але й не мають наміру скидати владний у ній режим.

Речниця Державного департаменту Гедер Науерт відтак у Вашингтоні уточнила, що північнокорейські посадовці «не засвідчили ніякої зацікавленості чи готовності вести переговори про відмову від ядерної зброї».

Останнім часом Північна Корея різко посилила свої ядерні і ракетні випробування, що засвідчили значний поступ Пхеньяна в обох напрямках, через що Рада безпеки ООН запровадила проти режиму країни нові, значно суворіші санкції, що мають позбавити його надходжень технологій і твердої валюти.

Президент США, зі свого боку, виступив із низкою різких риторичних заяв на адресу Північної Кореї, на кшталт того, що в разі необхідності буде готовий «повністю знищити» її чи що керівництву у Пхеньяні «залишилося недовго».