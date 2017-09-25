Голова МЗС Північної Кореї назвав риторику Трампа «оголошенням війни»

Міністр закордонних справ Північної Кореї назвав нещодавні заяви президента США Дональда Трампа «оголошенням війни». Відтак, зазначив він, Пхеньян має право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть якщо вони перебуватимуть за межами північнокорейського повітряного простору.

Рі Йонг Хо зробив цю заяву 25 вересня в Нью-Йорку, де проходять засідання сесії Генеральної асамблеї ООН. «Весь світ повинен ясно пам’ятати, що саме США першими оголосили війну нашій країні», – зазначив він.

Північнокорейський міністр наголосив на зустрічі з журналістами, що «розглядаються будь-які варіанти» відповідей, які КНДР дасть Вашингтону. Західні агентства зазначають, що його висловлювання стало новим витком у війні заяв між Білим домом і керівництвом Північної Кореї.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Пхеньяну з трибуни ООН, що в разі нових загроз з боку Північної Кореї США будуть готові «повністю знищити» цю країну.

23 вересня американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі винищувачів ВПС США здійснили політ у міжнародному повітряному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї. Вперше за багато десятиліть військові літаки США наблизилися так близько до території КНДР.

Минулого тижня Дональд Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина «божевільним». Це сталося після того, як Кім назвав президента США «психічно ненормальним дідуганом».