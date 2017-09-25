Міністр закордонних справ Північної Кореї заявив, що президент США Дональд Трамп оголосив війну Північній Кореї, і що Пхеньян має право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть якщо вони перебуватимуть за межами північнокорейського повітряного простору. «Весь світ повинен ясно пам’ятати, що саме США першими оголосили війну нашій країні», – зазначив міністр закордонних справ Рі Йонг Хо. Він зробив цю заяву 25 вересня в Нью-Йорку, де проходить засідання сесії Генеральної асамблеї ООН. (Відео Reuters)