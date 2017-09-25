Трамп запровадив нові обмеження на в’їзд до США

Президент США Дональд Трамп 24 вересня запровадив нові обмеження для людей із восьми країн, які мають намір в’їхати до Сполучених Штатів. Трамп підписав новий указ із цього приводу, оскільки термін дії попереднього його рішення сплив.

Обмеження стосуються громадян Чаду, Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену. Обмеження щодо громадян Судану скасовано, натомість іракських громадян відповідні служби США ретельно перевірятимуть, але до них не застосовуватимуть заборони на в’їзд.

Рішення набере чинності 18 жовтня, через вісім днів після того, як суд має заслухати усні заперечення щодо законності попередньої заборони Трампа.

«Гарантування безпеки в світі – це моє першочергове завдання. Ми не допускатимемо до нашої країни тих, у безпечності яких не можемо бути певні», – написав Трамп у Twitter.

Венесуела та Північна Корея є двома державами з нового списку, які не є переважно мусульманськими. Попередня заборона, яка спричинила міжнародне обурення та судові позови, була схвалена в березні.