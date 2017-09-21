Голова МЗС Північної Кореї назвав промову Трампа в ООН «гавканням собаки»

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо порівняв промову президента США Дональда Трампа на засіданні Генеральної асамблеї ООН із «гавканням собаки». Таку реакцію викликали слова Трампа про те, що США «повністю знищать» Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

Виступаючи перед журналістами в Нью-Йорку ввечері 20 вересня перед готелем біля штаб-квартири ООН, голова МЗС КНДР заявив: «Якщо (Трамп) думав здивувати нас собачим гавканням, він розмріявся».

У своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН 19 вересня Трамп назвав «самовбивчою місією» прагнення північнокорейського лідера Кім Чен Ина розвивати ядерну програму. За словами президента США, відмова від ядерної зброї «є єдиним прийнятним майбутнім» для Пхеньяна.

Трамп також попередив, що він би «повністю знищив» Північну Корею у разі загрози. Президент США також назвав Кім Чен Ина «чоловіком-ракетою».

Північна Корея провела своє шосте та найбільше ядерне випробування 3 вересня і провела цього року численні запуски ракет, в тому числі дві міжконтинентальні балістичні ракети і дві інші ракети, які пролетіли над Японією.

15 вересня Рада безпеки ООН засудила черговий ракетний запуск Північної Кореї як «вкрай провокаційний». У спільній заяві 15 держав мовиться, що дії КНДР представляють загрозу не тільки країнам регіону, а й усьому світу. Члени Ради безпеки наголосили на необхідності відмови від ядерної зброї на Корейському півострові.