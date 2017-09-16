Рада безпеки ООН засудила «провокаційний» запуск ракети КНДР

Рада безпеки ООН засудила черговий ракетний запуск Північної Кореї як «вкрай провокаційний». У спільній заяві 15 держав мовиться, що дії КНДР представляють загрозу не тільки країнам регіону, а й усьому світу. Члени Ради безпеки наголосили на необхідності відмови від ядерної зброї на Корейському півострові.

Екстрене засідання Ради безпеки ООН 15 вересня скликали Сполучені Штати і Японія. Вранці 15 вересня північнокорейська ракета середньої дальності пролетіла над Японією і впала в Тихий океан.

Представник Росії при ООН заявив, що Росія має намір приєднатися до нових санкцій, запроваджених проти КНДР. При цьому він закликав Північну Корею та інші зацікавлені сторони припинити взаємні погрози.

11 вересня Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала за посилення санкцій проти Північної Кореї. Резолюція перекриває експорт текстилю з КНДР, забороняє ввезення в країну природного газу та встановлює ліміт на продаж нафти і нафтопродуктів.