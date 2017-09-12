Рада безпеки ООН схвалила нові санкції проти Північної Кореї

Рада безпеки ООН проголосувала за чергове посилення санкцій проти Північної Кореї через її ядерні і ракетні випробування.

Уже дев’ятий пакет таких санкцій члени Ради безпеки підтримали одноголосно.

США, що були автором проекту резолюції про це, помітно пом’якшили свою первісну пропозицію, щоб здобути підтримку Росії і Китаю, які мають у Раді безпеки право вето і давали знати, що заблокують надто суворі санкції.

Таким чином, із документу, за повідомленнями, вилучили пункти про повне ембарго на постачання нафти до Північної Кореї, персональні санкції проти лідера країни Кім Чен Ина з забороною йому на відвідання інших країн і замороженням його активів, а також додали заклик до діалогу і до «мирного, дипломатичного і політичного» вирішення конфлікту.

Запроваджені санкції передбачають, серед іншого, повну заборону на експорт північнокорейського текстилю і накладають обмеження на імпорт до Північної Кореї перероблених нафтопродуктів на рівні 45 відсотків від нинішнього – на рівні 2 мільйонів барелів на рік (нині Пхеньян щороку імпортує 4,5 мільйона барелів). Також заморожується імпорт сирової нафти на нинішньому рівні, який забезпечує Китай, – 4 мільйони барелів. Таким чином, загальний імпорт сирової нафти і перероблених нафтопродуктів до Північної Кореї має скоротитися приблизно на 30 відсотків.

Також із новозапровадженої повної заборони на спільні підприємства з Північною Кореєю вилучені спільні китайсько-північнокорейські гідроелектростанції на прикордонній річці Ялуцзян і спільний російсько-північнокорейський залізнично-портовий вузол Хасан-Раджин, яким російське вугілля відвантажується до інших країн.

Іще одна нова заборона – на працевлаштування північнокорейських громадян на роботи за кордоном (значна частина таких працює в Росії і Китаї), що приносить значні кошти не самим працівникам, а північнокорейській державі. Ця заборона буде набувати чинності поступово, з завершенням нині чинних контрактів і дозволів на працю.

Також резолюція передбачила нові механізми, що мають на меті зупинити нелегальне постачання товарів із і до Північної Кореї мореплавним транспортом, замороження можливих активів низки північнокорейських керівних і пропагандистських установ і внесення в санкційні списки додаткових виробів і технологій подвійного призначення.

За підрахунками США, нові заходи, і перш за все заборона на експорт текстильних виробів, позбавлять Пхеньян валютної виручки на суму принаймні у 800 мільйонів доларів щороку, а поступово запроваджувана заборона на роботу північнокорейців за кордоном – із часом іще 500 мільйонів доларів щороку. Також пхеньянському режимові стане значно важче заробляти на контрабанді своєї продукції за кордон морем. Додаткові втрати, обсяг яких наразі не ясний, спричинить і заборона практично всіх спільних підприємств.

Нові санкції запровадили як реакцію на випробування Північною Кореєю, як виглядає, водневої бомби – термоядерного вибухового пристрою, що, за твердженням Пхеньяна, придатний до встановлення в боєголовку балістичної ракети, – 3 вересня.

Перед цим Пхеньян випробував кілька балістичних ракет великої далекосяжності; одна з них, як виглядає, була вже міжконтинентального класу. Після одного з таких випробувань понад місяць тому Рада безпеки ООН запровадила проти Північної Кореї попередній пакет санкцій, заборонивши, серед іншого, експорт із цієї країни вугілля, свинцю і морепродуктів.