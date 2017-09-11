У проекті резолюції ООН пом’якшені пропоновані санкції щодо КНДР – ЗМІ

У проекті резолюції, пропонованої США до ухвалення Радою безпеки ООН 11 вересня, попередні норми про жорсткі санкції проти КНДР пом’якшені. Про це повідомляють у понеділок західні агенції з посиланням на дипломатів.

Як передає Reuters, більше не пропонується внести лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до «чорного списку», пом’якшуються також раніше запропоновані санкції на постачання нафти і газу, йдеться в проекті резолюції. Водночас, як і раніше, пропонується заборонити експорт північнокорейського текстилю.

Як передають ЗМІ з посиланням на дипломатів ООН, санкції були пом’якшені перед розглядом на Раді безпеки ООН, ймовірно, для того, щоб заспокоїти Росію і Китай, які мають право вето.

Раніше сьогодні МЗС Північної Кореї заявило, що Сполучені Штати зазнають «великого болю», якщо Вашингтон доб’ється ухвалення резолюції ООН про більш жорсткі санкції проти Пхеньяна.

11 вересня має відбутися голосування стосовно нових санкцій проти Північної Кореї за продовження нею порушень резолюцій ООН про заборону запуску ядерних і балістичних ракет.

Раніше Сполучені Штати поширили проект резолюції із закликом до повної заборони на постачання нафтопродуктів в Північну Корею і ембарго на експорт його текстилю. Пропонувалося також заморозити активи країни і її лідера Кім Чен Ина, заборонити йому та іншим офіційним особам подорожувати за кордон. Напередодні з’явилося повідомлення, що Вашингтон вирішив пом’якшити текст резолюції, зокрема у частині постачання нафти, але інших деталей не було.