Північна Корея погрожує США «болісним» ударом через санкції ООН

Північна Корея заявляє, що Сполучені Штати зазнають «великого болю», якщо Вашингтон доб’ється ухвалення резолюції ООН про більш жорсткі санкції проти Пхеньяна.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї 11 вересня заявило, що країна «готова і використає будь-які форми крайніх засобів» проти Сполучених Штатів. Повідомляється, що ці заходи приведуть до того, що Америка відчує «найбільшого болю і страждань, які вона будь-коли переживала за всю свою історію».

ООН схвалила прохання Сполучених Штатів щодо проведення 11 вересня голосування стосовно нових санкцій проти Північної Кореї за продовження нею порушень резолюцій ООН про заборону запуску ядерних і балістичних ракет.

Раніше Сполучені Штати поширили проект резолюції із закликом до повної заборони на постачання нафтопродуктів в Північну Корею і ембарго на експорт його текстилю. Пропонується також заморозити активи країни і її лідера Кім Чен Ина і заборонити йому та іншим офіційним особам подорожувати за кордон. Напередодні офіційні особи США поширили нову пропозицію, в якій дещо пом’якшена норма про нафтове ембарго, втім деталей немає.

Наразі невідомо, чи підтримає Росія і Китай, головні союзники Північної Кореї, нові жорсткі кроки проти Пхеньяна. Обидві країни мають право вето у Ради безпеки ООН.