Міністри закордонних справ країн ЄС закликають до твердої позиції щодо Північної Кореї

У столиці Естонії Таллінні, на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу йшлося і про необхідність виробити спільну позицію щодо дій Північної Кореї, яка – всупереч міжнародним заборонам і чинним резолюціям Ради безпеки ООН – далі проводить нові випробування ядерних боєзарядів і балістичних ракет.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що ці дії Північної Кореї можуть стати незабаром небезпечними для Європи.

«Тому важливо, щоб сьогодні (7 вересня) на наших дискусіях ми могли домовитися про надзвичайно тверду позицію щодо Північної Кореї і щоб Європейський Союз ухвалив рішення про санкції».

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель, виступаючи перед початком зустрічі у Таллінні, заявив:

«Якщо одна країна робить поступ у створенні ядерної зброї, то, на жаль, інші намагатимуться зробити те ж саме, а наші діти та онуки виростуть у дуже небезпечному світі. Тому добре, що Європейський Союз переймається цією проблемою і намагається знайти спільну позиція, зокрема щодо посилення санкцій [проти Північної Кореї]».

На думку Верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні, необхідно посилити економічний тиск на Північну Корею, підтримати нову Резолюцію Ради безпеку ООН щодо жорсткіших економічних заходів, і «вивчити питання нових автономних санкцій Європейського Союзу щодо Північної Кореї, щоб переконатись, що всі повністю та суворо реалізують вже схвалені економічні заходи».

«Не очікуйте вже сьогодні офіційного рішення. Як ви знаєте, це неформальна зустріч, але я пропоную міністрам – працювати найближчими днями для посилення економічного тиску, у тому числі з новими автономними санкціями ЄС і залишаючи дипломатичний та політичний шляхи відкритими».

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ заявив журналістам у Таллінні, що поведінка Північної Кореї є глобальною загрозою і вимагає глобальної реакції, єдиної глобальної відповіді. Він наголосив, що «вже є санкції, погоджені в ООН, і надзвичайно важливо, щоб усі ці санкції були повністю введені в дію, оскільки поведінка Північної Кореї є глобальною загрозою і вимагає глобальної реакції, єдиної глобальної відповіді. Тому ми закликаємо Північну Корею повністю дотримуватися всіх резолюцій ООН і відмовитися від своїх ядерних і ракетних програм, а також утримуватися від подальших випробувань і долучитись до конструктивного діалогу, а потім, щоб все глобальне суспільство повністю виконувало резолюції ООН».

Причиною ініціатив щодо посилення санкцій є все нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено попередніми резолюціями Ради безпеки ООН. Проти такого кроку нині виступають Росія та Китай.

Раніше низка країн і міжнародних об’єднань закликала Раду безпеки ООН посилити санкційний тиск на Північну Корею через її ядерні і ракетні випробування.