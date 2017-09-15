МЗС: Київ засуджує черговий запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Україна рішуче засуджує черговий запуск Північною Кореєю балістичної ракети.

Як йдеться у заяві МЗС, цей запуск засвідчив систематичне ігнорування Пхеньяном резолюцій Ради безпеки ООН і продовження агресивної політики, яка загрожує миру і стабільності не лише у регіональному, але й у світовому вимірах.

У МЗС закликають північнокорейську владу негайно припинити подібні провокації, повністю позбутися ракетної та ядерної програм, а також відновити діалог зі світовою спільнотою заради комплексного вирішення питань безпеки та економічного розвитку.

Північна Корея запустила 15 вересня другу балістичну ракету, що пролетіла над Японією. Ракета впала в Тихий океан після польоту над північним островом Японії Хоккайдо.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що ракета пролетіла близько 3700 кілометрів і досягла максимальної висоти 770 кілометрів, це найдовша траєкторія за всю історію пусків КНДР. Пентагон заявив, що ця балістична ракета середнього радіусу дії не становила загрози для Північної Америки чи Гуаму. В Японії пуск ракети призвів до роботи сирен та попереджувальних повідомлень, «це змусило мільйони японців ховатися», заявив міністр оборони США Джеймс Маттіс.

У липні Пхеньян провів чергове випробування балістичної ракети. Згідно з оцінкою японської влади, після 40 хвилин польоту ракета впала в Японське море.

У вересні влада Північної Кореї заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом.